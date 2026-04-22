Sunucu Serap Paköz kansere yakalandığını duyurdu

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı cesur ve duygusal paylaşımla meme kanseriyle olan mücadelesini kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık bir ay önce teşhis konulduğunu belirten Paköz, tedavi sürecinin en zorlu aşamalarından biri olan saç kesim anlarını da gösterdi.

"11 Mart’ta 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım"

Paköz’ün paylaştığı videoda, kuaför koltuğunda saçlarına veda ederken sergilediği metanet ve umut dolu sözleri büyük takdir topladı:

"10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart’ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu sürecin bir parçası... Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

"Bir Özgürleşme Yolculuğu"

Hastalığı bir son değil, "yeni bir ben"e giden yolun başlangıcı olarak tanımlayan Paköz, peruk takmak yerine bandanalarıyla bu süreci olduğu gibi kucaklayacağını ifade etti. Paylaşımında, "Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum" diyen ünlü sunucu, mücadelesini tüm gerçekliğiyle ve zarafetle sürdüreceğinin mesajını verdi.

Sevenleri ve sanat camiasından pek çok isim, bu güçlü duruşu karşısında Serap Paköz’e destek mesajları yağdırırken, paylaşım "erken teşhis ve kanserle mücadelede moralin önemi" konusunda kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.