Super Bowl 2026'da devre arası şovun yıldızı: Bad Bunny!

NFL, Apple Music ve Roc Nation tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Grammy ödüllü Latin müzik yıldızı Bad Bunny, 2026 Super Bowl devre arası gösterisinin başrolünde yer alacak.

Bu büyük spor etkinliği, 8 Şubat'ta Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde bulunan Levi’s Stadyumu'nda gerçekleşecek.

3 GRAMMY, 12 LATİN GRAMMY ÖDÜLÜNE SAHİP

Porto Rikolu şarkıcı, son dönemde kariyerinde tarihi bir dönemden geçiyor. Eylül ayında memleketi Porto Riko’da verdiği konser serisinde yarım milyondan fazla hayrana ulaşan Bad Bunny, kasım ayında düzenlenecek Latin Grammy Ödülleri’nde 12 adaylıkla öne çıkıyor. 3 Grammy ve 12 Latin Grammy ödülüne sahip olan sanatçı, aynı zamanda dünyanın en çok dinlenen isimleri arasında.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Bad Bunny yaptığı açıklamada, “Bu an sadece benim için değil, benden önce yolu açanlar, halkım ve kültürüm için. Super Bowl’un devre arası sahnesinde olmak tarihimiz adına büyük bir gurur” dedi.

"MUTLUYUZ"

Roc Nation kurucusu Jay-Z ise, Bad Bunny’nin Porto Riko için yaptıklarının ilham verici olduğunu belirterek, “Onu dünyanın en büyük sahnesinde görmekten mutluyuz” ifadelerini kullandı.

KENDRICK LAMAR'LA REKOR KIRMIŞTI

Super Bowl devre arası şovunun yapımcılığını Roc Nation ve Emmy ödüllü Jesse Collins üstlenecek, yönetmenliğini ise Hamish Hamilton yapacak. Geçen yıl Kendrick Lamar’ın sahne aldığı şov, 133,5 milyon izleyiciyle rekor kırmıştı.

Her yıl milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Super Bowl, aynı zamanda ABD’nin en çok reklam geliri elde eden televizyon yayını olma özelliğini taşıyor. Dakikalar süren reklam kuşakları için markalar yüz milyonlarca dolar ödemeye hazırlanıyor.