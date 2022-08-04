Süperstar Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı! Konserlerini ertelemek zorunda kaldı

Süperstar Ajda Pekkan, son olarak Bodrum'da verdiği konserde söylediği şarkılarla geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşatmıştı. 76 yaşındaki Pekkan'dan, hayranlarını üzen haber geldi.

TEST SONUCU POZİTİF

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu covid testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.