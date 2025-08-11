Süperstar Ajda Pekkan yeni imajıyla gündem oldu

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, Yalova'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra en çok dikkat çeken detay ise "Süperstar"ın yeni imajı oldu.

Uzun yıllardır simgesi haline gelen platin sarısı saçlarını değiştiren 79 yaşındaki sanatçı, sahneye kumral tonlarında yeni saçlarıyla çıktı.

Yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Pekkan'ın fotoğrafında kullandığı aşırı filtreler de gözlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Pekkan'ın yeni görünümüyle ilgili farklı yorumlar yaptı.

Bazı takipçileri, sanatçıyı tanımakta zorlandıklarını belirterek "Tanıyabilene aşk olsun" derken, bazıları ise yeni haliyle Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzediğini ifade etti. Bu imaj değişikliği, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.