Süreyya Yalçın altın kaplamalı elbise giydi, fiyatı dudak uçuklattı!

Zayıflığıyla herkesi şaşkına çeviren 39 yaşındaki Süreyya Yalçın, son olarak bir nişan töreninde giydiği altın kaplama elbisesiyle gündeme geldi.

Modacı Pınar Kerimoğlu imzalı bir elbise tercih eden Süreyya Yalçın, katıldığı nişan törenine ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI: 3 MİLYON TL!

Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 3 milyon TL.

Gündem olan elbisesiyle verdiği pozları 4.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın'ın, gönderisinin yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.