Sürpriz aşk! Danla Bilic ile Kubilay Aka el ele görüntülendi

Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yusuf Engin ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Bilic'in gönlünü oyuncu Kubilay Aka'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Oyuncu Kubilay Aka ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Berkay’ın Kuruçeşme Açık Hava’daki konserine el ele katıldı.

BERKAY KONSERİNE KATILDILAR

Berkay'ın konserine giden çiftin keyifli halleri, objektiflere yansıdı. Dans edip şarkılar söyleyen Kubilay Aka ile Danla Bilic, konser sonrası Berkay'la birlikte başka bir mekana geçti.

Aka ve Berkay ile gecenin geç saatlerine kadar eğlenen Bilic, birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "beyaz kalp" ve "bomba" emojisiyle sosyal medya hesabından yayınladı. Sürpriz ikilinin paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile 2.5 yıl süren birlikteliğini 2019’da sonlandırmıştı. Danla Bilic de geçen aylarda iş insanı sevgilisi Yusuf Engin’den ayrılmıştı.