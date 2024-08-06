Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı

Oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı - Resim : 1

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 

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Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı - Resim : 2

Oyuncu Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı’yla yeni bir aşka yelken açtı.  Bilgiç ve Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi olan Faruk Sabancı yan yana görüldü.

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Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı - Resim : 3

Çengelköy’de bir balıkçı çıkışı görüntülenen çift, muhabirlerin sorduğu 'Hayırlı olsun. Birlikte misiniz?' sorularını yanıtsız bıraktı.

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Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı - Resim : 4

Faruk Sabancı'nın lüks spor aracına binen Esra Bilgiç, hızla mekandan uzaklaştı. 