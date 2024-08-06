Sürpriz aşk! Oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı

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Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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Oyuncu Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı’yla yeni bir aşka yelken açtı. Bilgiç ve Sabancı ailesinin dördüncü kuşak üyesi olan Faruk Sabancı yan yana görüldü.
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Çengelköy’de bir balıkçı çıkışı görüntülenen çift, muhabirlerin sorduğu 'Hayırlı olsun. Birlikte misiniz?' sorularını yanıtsız bıraktı.
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Faruk Sabancı'nın lüks spor aracına binen Esra Bilgiç, hızla mekandan uzaklaştı.