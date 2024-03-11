Sürpriz Eurovision daveti! Sertab Erener açıkladı

1 / 3
İstanbul konserinde bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını söyleyen Sertab Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı.
2 / 3
2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.
3 / 3
2009'da Hadise'nin 'Düm Tek Tek'i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin 'Deli'si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun 'Shake It Up Şekerim'i Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti.