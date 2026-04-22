Sürpriz iddia: Kendall Jenner ve Jacob Elordi aylardır gizlice görüşüyor mu?
Hollywood’un mercek altındaki iki ismi son günlerde beraber anılıyor. Jacob Elordi ve Kendall Jenner’ın aylardır gözlerden uzak yürüttükleri konuşulan yakınlaşması, magazin dünyasının en merak edilen iddiaları arasında. İşte o sessiz sedasız başlayan ilişkinin detayları...
Moda dünyasının podyumdaki önemli isimlerinden Kendall Jenner ile sinemanın genç yeteneklerinden Jacob Elordi, son günlerde magazin gündeminde sıkça yan yana gelmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Coachella festivali sırasında bir arada görülmeleri, ikili hakkındaki aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyadaki takipçilerin dikkatinden kaçmayan bu yakınlaşmanın ardından süreci takip eden kaynaklar, bu görüşmelerin aslında yeni olmadığını ve çiftin bir süredir gözlerden uzak bir şekilde beraber vakit geçirdiğini doğruladı.
"BİRBİRLERİNİ TANIMA AŞAMASINDALAR"
Süpermodel Kendall Jenner ve ünlü oyuncu Jacob Elordi’nin, iddiaların aksine yeni tanışmadıkları biliniyor. Uzun süredir aynı sosyal çevrelerde bulunan ikili, 2022 yılında Jenner’ın doğum günü partisinde ve bu yılın başında gerçekleşen Vanity Fair Oscar partisinde bir arada görülmüştü. People dergisine konuşan özel bir kaynak, ilişkinin durumu hakkında şu bilgileri paylaştı: “Son birkaç aydır dışarı çıkıyorlar ve birbirlerini tanıma aşamasındalar.”
"BİRİNE AŞIK OLACAĞIMI ONUNLA TANIŞTIĞIM AN ANLARIM"
Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Jenner, bu konudaki tavrını daha önce verdiği bir röportajda şu sözlerle ifade etmişti: “Benim için arkadaşlıklar ve ilişkiler çok özel ve kutsaldır. Bunları kamuoyuna taşımanın her şeyi çok daha karmaşık hale getirdiğine inanıyorum.”
Aşk konusunda rasyonel bir süreçten ziyade hislerine güvendiğini belirten ünlü model, “Birine aşık olacağımı, onunla tanıştığım an anlarım” diyerek ekliyor:
“Birine yavaş yavaş aşık olabilen biri değilim. Bunun nasıl olduğunu veya nasıl ilerlediğini anlamıyorum.”
"ÇOCUKSUZ OLMANIN VERDİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIYORUM"
Geçmişte Bad Bunny, Devin Booker ve Harry Styles gibi isimlerle anılan Jenner, şu anki önceliğinin özgürlüğü olduğunu vurguluyor. 2024 yılında verdiği bir röportajda
çocuk sahibi olma planlarına dair, “Gençken 27 yaşımda çocuk sahibi olmak istediğimi söylerdim. Şimdi o yaşı geçtim ve hala çok genç olduğumu
hissediyorum. Çocuksuz olmanın verdiği özgürlüğün tadını çıkarıyorum”
açıklamasında bulunmuştu.