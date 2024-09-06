Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu

Mardin'in En Güzel Kızı" filminin başrol oyuncuları belli oldu. Filmde başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu - Resim : 1

Son olarak Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün yeni bir projeyle anlaştı. 

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Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bol ödüllü “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven’in yeni filminde başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak.

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Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu - Resim : 3

Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak. 

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Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu - Resim : 4

Filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor.