Sürpriz ikili! Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu
Mardin'in En Güzel Kızı" filminin başrol oyuncuları belli oldu. Filmde başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak.
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Son olarak Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün yeni bir projeyle anlaştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bol ödüllü “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven’in yeni filminde başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak.
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Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.
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Filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor.