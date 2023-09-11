Sürpriz nikah! Chris Evans ile Alba Baptista evde evlendi

Kaptan Amerika'nın yıldızı 42 yaşındaki Chris Evans, 26 yaşındaki sevgilisi oyuncu Alba Baptista ile nikah masasına oturdu. 42 yaşındaki Evans, 26 yaşındaki Alba ile olan ilişkisini ocak ayında paylaştığı bir videoda doğrulamıştı.

EVDE EVLENDİLER

Ünlü çift Boston'daki evlerinde, aralarında Avengers serisinden rol arkadaşları Robert Downey Jr., Jeremy Renner ve Chris Hemsworth'ün de bulunduğu yıldızlarla dolu bir davetli listesinin konuk olduğu törenle evlendi.

DAVETLİLER GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

People dergisine göre; düğünde ayrıca John Krasinski, eşi Emily Blunt, Elsa Pataky ve Susan Downey de yer aldı. Bu yıldızlarla dolu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alınması da dikkatlerden kaçmadı. Davetliler törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Sessiz sedasız dünyaevine giren ikilinin bu güvenlik önlemleriyle düğün fotoğraflarının basına sızmasının önüne geçmek istediği öğrenildi.