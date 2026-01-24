Sürpriz nikah! Yasemin Allen ve Erdal Kaya Las Vegas’ta evlendi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ulaştığı bilgilere göre, son dönemde dijital platformda yayınlanan ve büyük ses getiren Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile bu sabah saatlerinde Las Vegas’ta nikâh masasına oturdu.