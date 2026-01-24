Sürpriz nikah! Yasemin Allen ve Erdal Kaya Las Vegas’ta evlendi
Türk dizi dünyasının zarif ismi Yasemin Kay Allen ile sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan eski FBI çalışanı Erdal Kaya, aşklarını beklenmedik bir hamleyle evlilikle taçlandırdı.
Sevilen oyuncu Yasemin Kay Allen ile "Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya’nın bir dargın bir barışık devam eden aşk serüveni, sürpriz bir finalle taçlandı.
Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde beraber vakit geçiren ve ilişkilerine verdikleri ikinci şansı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutluluk pozlarıyla ilan eden ikili, magazin gündemine bomba gibi düşen bir kararla hayatlarını birleştirdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ulaştığı bilgilere göre, son dönemde dijital platformda yayınlanan ve büyük ses getiren Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile bu sabah saatlerinde Las Vegas’ta nikâh masasına oturdu.
Amerika’da yaşadıkları romantik günleri sık sık takipçileriyle paylaşan ikilinin bu ani evliliği, aslında aralarındaki bağın ne kadar güçlendiğinin ve geçmişteki pürüzlerin tamamen geride kaldığının en net göstergesi olarak yorumlandı.