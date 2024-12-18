Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi
Victoria's Secret mankenlerinen Adriana Lima, Andre Lemmers ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 yılında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.
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Lima ile Lemmers, 2021 yılının ilk aylarında görüşmeye başlamış ve kameraların karşısına ilk kez Venedik Festivali'nde çıkmışlardı.
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Ünlü çift, 2022 Ağustos ayında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Çiftin oğlu Cyan Lima Lemmers adını taşırken Lima'nın Marko Jaric ile birlikteliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı daha var.
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43 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima sürpriz bir kararla evlendi. Ünlü model, Andre Lemmers ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabında duyurdu.
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Lima, Lemmers ile ele ele tutuştuğu anları ve yüzüğünü takipçileriyle paylaştı. Model ayrıca paylaşımına da "Resmen Lima-Lemmers oldum" notunu düştü.