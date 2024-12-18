Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi

Victoria's Secret mankenlerinen Adriana Lima, Andre Lemmers ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 yılında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi - Resim : 1

Lima ile Lemmers, 2021 yılının ilk aylarında görüşmeye başlamış ve kameraların karşısına ilk kez Venedik Festivali'nde çıkmışlardı. 

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Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi - Resim : 2

Ünlü çift, 2022 Ağustos ayında bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Çiftin oğlu Cyan Lima Lemmers adını taşırken Lima'nın Marko Jaric ile birlikteliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı daha var. 

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Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi - Resim : 3

43 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima sürpriz bir kararla  evlendi. Ünlü model, Andre Lemmers ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabında duyurdu. 

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Sürpriz paylaşım! Dünyaca ünlü model Adriana Lima evlendi - Resim : 4

Lima, Lemmers ile ele ele tutuştuğu anları ve yüzüğünü takipçileriyle paylaştı. Model ayrıca paylaşımına da "Resmen Lima-Lemmers oldum" notunu düştü. 