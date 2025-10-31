Survivor 2026 için adı açıklanan Dilan Çıtak Tatlıses antrenmanlara başladı

Survivor 2026 heyecanı başlamadan sosyal medyada gündem olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu.

Paylaşımda, “Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi.

"YENİDEN START VERİLDİ"

Survivor'a katıldığı duyurulduktan sonra spor salonuna gittiği anları paylaşan Dilan Çıtak, "Yeniden start verildi" dedi.

SURVİVOR 2026'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan ve Keremcem isimleri açıklandı.