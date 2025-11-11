Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak yeni yarışmacıyı açıkladı

Survivor 2026 heyecanı başlamadan sosyal medyada gündem olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu.

ACUN ILICALI YENİ YARIŞMACIYI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı paylaşımda, "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul ’da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015-2016 yılları arasında Show TV’de yayımlanan Mayıs Kraliçesi adlı dizi ile ekrana gelen oyuncu, sonrasında Kanal D'de ekrana gelen Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.