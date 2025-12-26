Survivor 2026 ne zaman başlayacak? 2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu
TV8’in heyecanla beklenen yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen bitti. Acun Ilıcalı hem merakla beklenen başlangıç tarihini hem de Dominik yolcusu olan dev kadroyu duyurdu. Peki Survivor 2026 ne zaman başlayacak? 2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu
TV8’in efsane yarışması Survivor 2026 için beklenen gün geldi çattı. Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla netleşen takvime göre, yarışma her yıl olduğu gibi yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluşacak.
Survivor 2026 ne zaman başlayacak?
İlk Bölüm: 1 Ocak 2026 Perşembe
Saat: 20:00
Kanal: TV8
Format: Ünlüler - Gönüllüler
Survivor 2026 Resmi Kadroları Ünlüler Takımı
Sanat, spor ve magazin dünyasından tanıdığımız isimlerin yer aldığı kadroda şu isimler yarışacak:
Bayhan: Popstar ile hafızalara kazınan fenomen şarkıcı.
Keremcem: Ünlü oyuncu ve şarkıcı.
Mert Nobre: Türk futbolunun efsanevi golcülerinden.
Meryem Boz: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın "Mavi Şimşek" lakaplı yıldızı.
Dilan Çıtak: Enerjik tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı.
Seren Ay Çetin: WBC gümüş kemer sahibi milli boksör.
Selen Görgüzel: Şarkıcı ve oyuncu.
Serhan Onat: Başarılı genç oyuncu.
Murat Arkın: Cüneyt Arkın'ın oğlu, usta oyuncu.
Deniz Çatalbaş: Eski basketbolcu ve oyuncu.
Gönüllüler Takımı
Zorlu elemeleri geçerek adaya gitmeye hak kazanan iddialı isimler ise şunlar:
Ramazan Sarı
Onur Alp Çam
Erkan Bilben
Eren Semerci
Engincan Tura
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
Sude Demir