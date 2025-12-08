Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda kimler var?
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı Survivor için geri sayım, 2026 sezonunda izleyiciyle buluşacak olan Ünlüler – Gönüllüler formatıyla hızlandı. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı peş peşe açıklamalarla, zorlu Dominik macerasına katılacak iddialı isimler belli olmaya başladı. Peki 2026 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu
Özge Çolak
Televizyon ekranlarının vazgeçilmezi Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu için geri sayım sürüyor. Yeni yılın hemen öncesinde, milyonlarca izleyici yeni sezonun başlayacağı tarihi ve Dominik'e gidecek ünlü isimleri merak ediyor.
2026 Survivor ne zaman başlıyor?
TV8'in geleneksel yayın stratejisi gereği, izleyicinin yoğun ilgisinin devamlılığını sağlamak amacıyla MasterChef Türkiye'nin Büyük Finali'nin hemen ardından yeni sezon Survivor macerasına başlanıyor. Bu stratejik takvimsel düzen göz önüne alındığında:
Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun, MasterChef Türkiye finalini takiben Ocak 2026'nın ilk haftası içerisinde Dominik'teki zorlu parkurlara start vermesi yüksek bir ihtimal.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu
Survivor 2026 sezonu için Acun Ilıcalı’nın duyurduğu ve sosyal medyada yankı uyandıran ilk isimler, Gönüllüler ve Ünlüler takımları olarak netleşmeye başladı.
İşte Ocak 2026’da başlaması beklenen Survivor 2026’nın, açıklanan isimlerle şekillenen ilk takım kadroları:
Gönüllüler Takımı
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü
Ünlüler Takımı
Bayhan
Keremcem
Serhan Onat
Dilan Çıtak
Selen Görgüzel
Mert Nobre
Meryem Boz
Seren Ay Çetin
Bu ilk kadrolar, Dominik Cumhuriyeti’ndeki zorlu mücadeleye start verecek ilk yarışmacı grubunu oluşturmaktadır. Yeni sezonun başlayacağı kesin tarih ve kadroya eklenecek sürpriz isimler için gözler Acun Ilıcalı’nın yapacağı yeni duyurularda olacaktır.