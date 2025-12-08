Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda kimler var?

Televizyon ekranlarının vazgeçilmezi Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonu için geri sayım sürüyor. Yeni yılın hemen öncesinde, milyonlarca izleyici yeni sezonun başlayacağı tarihi ve Dominik'e gidecek ünlü isimleri merak ediyor.

2026 Survivor ne zaman başlıyor?

TV8'in geleneksel yayın stratejisi gereği, izleyicinin yoğun ilgisinin devamlılığını sağlamak amacıyla MasterChef Türkiye'nin Büyük Finali'nin hemen ardından yeni sezon Survivor macerasına başlanıyor. Bu stratejik takvimsel düzen göz önüne alındığında:

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun, MasterChef Türkiye finalini takiben Ocak 2026'nın ilk haftası içerisinde Dominik'teki zorlu parkurlara start vermesi yüksek bir ihtimal.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosu

Survivor 2026 sezonu için Acun Ilıcalı’nın duyurduğu ve sosyal medyada yankı uyandıran ilk isimler, Gönüllüler ve Ünlüler takımları olarak netleşmeye başladı.

İşte Ocak 2026’da başlaması beklenen Survivor 2026’nın, açıklanan isimlerle şekillenen ilk takım kadroları:

Gönüllüler Takımı

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

Başak Cücü

Ünlüler Takımı

Bayhan

Keremcem

Serhan Onat

Dilan Çıtak

Selen Görgüzel

Mert Nobre

Meryem Boz

Seren Ay Çetin

Bu ilk kadrolar, Dominik Cumhuriyeti’ndeki zorlu mücadeleye start verecek ilk yarışmacı grubunu oluşturmaktadır. Yeni sezonun başlayacağı kesin tarih ve kadroya eklenecek sürpriz isimler için gözler Acun Ilıcalı’nın yapacağı yeni duyurularda olacaktır.