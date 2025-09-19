Survivor Almeda Baylan boşandı

Geçtiğimiz haftalarda eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Survivor Almeda Baylan, resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu.

"SONUNDA ARKADAŞÇA BİTİRDİK"

Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum" ifadelerini kullandı.