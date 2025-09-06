Survivor Almeda Baylan'dan boşanma açıklaması
Survivor All Star 2025'e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Gözyaşları içinde sosyal medyadan açıklama yapan Survivor Almeda, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını duyurdu.
Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan, gözyaşları içerisinde video çekti.
Önce eşi Ercan Baylan'dan boşanacağını açıklayan Almeda, daha sonra nedenlerini açıkladı.
Gözyaşları içerisinde video çeken Almeda, aslında Survivor öncesi bu kararı verdiklerini söyledi.
Ercan Baylan hakkında iddialarda bulunan Almeda, "Bilmediğiniz çok şey var. Neler neler duydum, ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben bunu hak etmedim. Benim gidip fan hesabıma yazıyor bunu" ifadelerini kullandı.