Survivor Almeda Baylan'ın içinde olduğu araç takla attı
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, kaza geçirdi. Baylan, paylaşımında yaşadıklarını, "Arabayla kaza yaptık, araç 3-5 takla attı. Ölümden döndük, arabamız şu an yanıyor" sözleriyle anlattı.
Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Baylan, içinde bulunduğu aracın beş takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.
ARAÇ YANDI, ALMEDA HASTANEYE KALDIRILDI
Baylan, paylaşımında aracın içinde bulunan herkesin çıktığını, ancak aracın yandığını belirterek takipçilerinden yardım istedi. Kazanın ardından göğsünde ağrı olan yarışmacı hastaneye kaldırıldı.
ALMEDA'NIN SAĞLIK DURUMU
Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, kazada toplam 3 kişi yaralandı. Almeda Baylan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yaralıların durumu stabil olmakla birlikte, bazılarında iç kanama ve kan kaybı riski nedeniyle gözlem altında tutuluyor.