Survivor Ayşe Yüksel bir haftada 2.5 kilo verdiği diyetini açıkladı

Ocak ayında başlayan Survivor macerası, haziran ayında sona erdi. Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel oldu.

Son dörde kalan ve İstanbul'da yarışan Ayşe Yüksel, Survivor 2025'i dördüncü sırada tamamladı. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Yüksel, Survivor’ın ardından imaj değişikliği yapmıştı.

"BU HAFTANIN SONUCUNU DA PAYLAŞACAĞIM"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sıkça dertleşen Ayşe Yüksel, yeni diyete başladığını duyurdu. Ketojenik diyete bir hafta önce başladığını belirten Yüksel, bu süreçte 2.5 kilo verdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yüksel, "Şimdilik gayet güzel gidiyor. Devamında bu haftanın sonucunu da paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını ciddi şekilde kısıtlayarak, yağ ve protein tüketimini artıran bir beslenme biçimidir.