Survivor Batuhan Karacakaya ve sevgilisinden yeni kare

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Bülent karakterini canlandıran daha sonra ise Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2025'te ikinci olmayı başardı.

YENİ KARE

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile yeni karesini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Karacakaya'nın ardından Akar da birlikte oldukları fotoğrafı kalp emojisi ile kendi hesabından yayımladı.