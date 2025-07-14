Survivor Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar'ın tatilinden romantik poz
Survivor 2025 yarışmacısı Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte tatile çıktı. Çift, aynı karşısındaki romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Batuhan Karacakaya, Survivor 2025'te ikinci olmayı başardı. Şampiyonluğu Adem Kılıçcı'ya kaptıran Karacakaya, Survivor'ın bitmesinin ardından kız arkadaşı Sinem Akar'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Karacakaya, kız arkadaşı Sinem Akar ve yarışmadan yakın arkadaşı Ayşe Yüksel ile birlikte tatile gitti.
TATİLDEN YENİ KARE
Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Karacakaya'nın sevgilisi Akar, yeni karelerini Instagram'dan kalp emojisiyle sevenlerinin beğenisine sundu.