Survivor Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar'ın tatilinden romantik poz

Survivor 2025 yarışmacısı Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte tatile çıktı. Çift, aynı karşısındaki romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar'ın tatilinden romantik poz

 Batuhan Karacakaya, Survivor 2025'te ikinci olmayı başardı. Şampiyonluğu Adem Kılıçcı'ya kaptıran Karacakaya, Survivor'ın bitmesinin ardından kız arkadaşı Sinem Akar'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Karacakaya, kız arkadaşı Sinem Akar ve yarışmadan yakın arkadaşı Ayşe Yüksel ile birlikte tatile gitti.Survivor Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar'ın tatilinden romantik poz - Resim : 1

TATİLDEN YENİ KARE

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Karacakaya'nın sevgilisi Akar, yeni karelerini Instagram'dan kalp emojisiyle sevenlerinin beğenisine sundu.Survivor Batuhan Karacakaya ve Sinem Akar'ın tatilinden romantik poz - Resim : 2

 

 

 

 

 

 