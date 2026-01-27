Survivor Bayhan özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu
Survivor 2026’nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, yarışmadaki performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Adada verdiği samimi röportajla izleyicileri şaşırtan ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili itirafta bulundu.
Survivor 2026’da performansıyla olduğu kadar sözleriyle de sık sık gündeme gelen Bayhan, son olarak aşk hayatına dair yaptığı içten açıklamayla dikkat çekti.
Kısa sürede ada hayatına uyum sağlayan Bayhan, yarışmalardaki performansıyla da dikkat çekiyor.
Ünlü yarışmacı, daha önce yaşadığı üç aşkın da platonik olduğunu söyleyerek sevenlerini duygulandırdı.
"HAYATIMDA ÜÇ KEZ AŞIK OLDUM, PLATONİKTİ"
Özel hayatına dair ilk kez itirafta bulunan şarkıcı Bayhan, "Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de ‘seni seviyorum’ bile diyemedim" dedi. Binlerce hayranı olan Bayhan'ın bu sözleri, sevenlerini hüzünlendirdi.