Survivor Berkan Karabulut ile Lale Onuk'tan görkemli kına gecesi
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Lale Onuk, evlilik öncesi düzenledikleri kına gecesiyle gündeme geldi. Çiftin mutlu anları ve gece boyunca yaşananlar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Lale Onuk'un kına gecesi için hazırladığı şık kıyafetler ve yaptığı değişiklikler, davetliler ve takipçilerinden tam not aldı.
Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan Berkan Karabulut ile sosyal medya fenomeni Lale Onuk, aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
Çiftin ilişkisi, Berkan Karabulut'un yarışmada olduğu dönemde duyurulmuş ve Paris'teki evlilik teklifiyle özel bir an olarak hafızalara kazınmıştı.
Geçtiğimiz yıl 10 Ekim 2024 tarihinde nişanlanan ve bu yıl Haziran ayında sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çift, düğün öncesi düzenledikleri kına gecesi ile konuşuldu.
Lale Onuk'un gece boyunca giydiği tam beş farklı kıyafetle şıklığını sergilediği geceye, çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.