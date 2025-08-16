Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi

Survivor yarışmasıyla ünlenen Berkan Karabulut, nişanlısı Lale Onuk ile dün dünyaevine girdi. 2018 Miss Turkey finalisti Onuk, düğünde giydiği gelinlikle ve güzelliğiyle tam not aldı.

'Survivor' ile hafızalara kazınan Berkan Karabulut, Lale Onuk ile uzun süredir aşk yaşıyor. Şevval Şahin, 2018 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olsa da güzelliği ile her daim dikkat çeken Lale Onuk, geçtiğimiz günlerde aile ve dostlarının katıldığı görkemli kına gecesiyle adından söz ettirmişti.

Ünlü çift, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 

Yakınları ve arkadaşları, Lale Onuk - Berkan Karabulut çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğüne birçok ünlü isim katılırken, gelin Onuk'un giydiği gelinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.