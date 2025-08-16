Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi

'Survivor' ile hafızalara kazınan Berkan Karabulut, Lale Onuk ile uzun süredir aşk yaşıyor. Şevval Şahin, 2018 yılında gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci olsa da güzelliği ile her daim dikkat çeken Lale Onuk, geçtiğimiz günlerde aile ve dostlarının katıldığı görkemli kına gecesiyle adından söz ettirmişti.