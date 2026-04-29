Survivor Çağrı Atakan'ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Çağrı Atakan, son dönemde kariyerindeki başarılarıyla gündeme gelirken, bugün takipçileriyle paylaştığı acı haberle sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. "Çukur" ve "Yargı" gibi iddialı yapımların ardından Survivor 2021’deki mücadelesiyle hafızalara kazınan Atakan, annesinin vefatını duyurdu.

Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Atakan, Instagram hesabından paylaştığı duygu dolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım annem! Her şeyim, prensesim, miniğim hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 11.30'da Ankara Karşıyaka camiinden kalkacaktır."

Survivor 2021’de Ünlüler takımında yarışırken yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Çağrı Atakan, uzun bir dinlenme sürecinin ardından Yargı dizisiyle setlere dönmüştü. Borsacı Canberk karakterindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, bugünlerde bu büyük kaybın acısını yaşıyor.

Vefat haberinin duyulmasının ardından, Atakan'ın hem Survivor’dan hem de oyuncu kadrolarından yakın dostları sosyal medya üzerinden destek mesajları yayımladı. Takipçilerinden gelen binlerce taziye yorumuyla Atakan'ın acısı paylaşıldı.