“Survivor Cumali Akgül öldü” haberlerine yalanlama geldi

Sosyal medyada yayılan "öldü" ve "kaza yaptı" şeklindeki asılsız haberler, Survivor 2018 yarışmacısı Cumali Akgül’ün sevenlerini korkuttu. Hızla yayılan dezenformasyona Instagram hesabı üzerinden yanıt veren Akgül, hayranlarının yüreğine su serpti.

Instagram hikayesi üzerinden kısa ve net bir açıklama yapan Akgül, asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Yalan haber ama yine de arayan soran bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben iyiyim ve kaza yapmadım."

Akgül'ün açıklamasının ardından birçok takipçisi, ünlü isimler hakkında etkileşim uğruna yapılan "öldü" haberlerine tepki gösterdi. Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek Survivor'a katılma azmiyle tanınan Akgül'ün sağlık durumunun iyi olması, sosyal medyada en çok paylaşılan "iyi haberler" arasına girdi.