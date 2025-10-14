Survivor Efecan Dianzenza: "16 yıllık ailemi dağıttım, çok pişmanım!"

Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor yarışmasından erken elenmesiyle gündeme gelen ve adı yasak aşk iddialarına karışan Efecan Dianzenza, bu iddialar sonucunda eşi Duygu Çavdar'dan boşanmıştı. Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Efecan, aylar sonra sosyal medya üzerinden pişmanlık dolu bir itiraf yayımladı.

Duygu Çavdar'ın iddialar sonrası Instagram'dan fotoğraflarını kaldırması ve resmî boşanma adımı atmasının ardından, Efecan Dianzenza uzun soluklu ilişkilerinin sonlanmasıyla yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi:

Efecan'ın Pişmanlık Dolu Sözleri:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınız zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım."

Yaptığı hataların telafisi olmadığını belirten Efecan, yaşadığı psikolojik süreci de paylaştı:

"Bu yaptığım hataların hiçbirini maruz kılmaz. İlk terapiste gittiğimde kelimem 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan ile yüzleşmek en acı ve dönüştürücü süreçti. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim."

Eski eşi Duygu Çavdar'a olan hislerini de açıkça ifade eden Efecan, ailesini geri kazanmak için mücadele edeceğini vurguladı:

"Eylülün başından beri ailemi kazanmak için elimden geleni yapıyorum... Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim. O benim her şeyim. Bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem, onları geri kazanmak için mücadele edeceğim."

Bu açıklamalar, Efecan Dianzenza'nın Survivor sonrası özel hayatında yaşadığı sarsıntının ve pişmanlığın boyutunu gözler önüne serdi.