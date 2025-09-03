Survivor eski yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! İşte düğünden kareler
Survivor 2024 All Star yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve sosyal medyada fenomen haline gelen Kardeniz Kılıç, evlendi. Kılıç'ı bu özel gününde yakın arkadaşı ve yarışma arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu yalnız bırakmadı. Görkemli düğünde iki farklı gelinlik giymeyi tercih eden Kardeniz Kılıç'ın bu özel anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Şubat ayında Hollanda'da aldığı romantik evlilik teklifinin ardından, sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç, İzmir'de düzenlenen görkemli bir düğünle Mahir Bektaş ile nikah masasına oturdu.
Düğününde iki farklı gelinlik giyerek zarafetiyle dikkat çeken Kılıç'ı, yakın dostu Aleyna Kalaycıoğlu da bu özel gününde yalnız bırakmadı.
Kalaycıoğlu, törenden paylaştığı duygusal karelere "Ağlayacağım" notunu düşerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Kılıç'ın, daha önceki paylaşımlarında eşinin yüzünü gizlemesi merak uyandırmıştı.