Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun

'ALKOLLÜ MAGANDANIN BİRİ'

Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." dedi.