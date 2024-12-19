Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, trafik kazası geçirdi.
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Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
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Kısa bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini açıklamıştı.
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Ünlü fenomen Sahra Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
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'ALKOLLÜ MAGANDANIN BİRİ'
Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." dedi.