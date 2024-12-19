Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, trafik kazası geçirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun - Resim : 1

Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine girmişti. 

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Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun - Resim : 2

Kısa bir süre önce Instagram hesabından paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini açıklamıştı. 

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Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun - Resim : 3

Ünlü fenomen Sahra Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

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Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi: Dua edin bebeğim iyi olsun - Resim : 4

'ALKOLLÜ MAGANDANIN BİRİ'

Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." dedi.