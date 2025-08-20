İlayda Şeker doğum sonrası verdiği kiloları açıkladı
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve eşi İlayda Şeker, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. İlayda Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak hamilelik süreci ve sonrasıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, yarışma sırasında tanışıp kısa sürede aşka yelken açmışlardı.
Balaban, 'Survivor 2021' sezonunun şampiyonu olduktan sonra, aynı yıl yarışmaya katılan İlayda Şeker ile Kasım 2022'de dünyaevine girmişti. Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivanlık unvanını kazanmıştı.
Survivor 2025'in ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurmuştu. İlayda Şeker ise, bebeklerine verecekleri ismi takipçileriyle paylaşmıştı.
Sosyal medya hesabından bir soru-cevap etkinliği düzenleyen Şeker, 'Bebeğinizin adı ne olacak? Kaç çocuk düşünüyorsunuz?' sorularını yanıtlamıştı. Balaban ve Şeker çifti, bebeklerine 'İlis' adını verdiklerini açıklamıştı.