Survivor ile tanınan İsmail Balaban baba oldu: "Çok şükür evladımıza kavuştuk"

Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ve 2022 yılında dünyaevine giren İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinden müjdeli haber geldi.

Mutlu birlikteliklerini bir bebekle taçlandıran ünlü çift, kızları İlis'i kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Başpehlivan İsmail Balaban, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurarak kızının dünyaya geldiğini sevenleriyle paylaştı. Balaban, paylaşımına duygusal bir not düşerek: "Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı, hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeni anne olan İlayda Şeker de takipçilerine ayrı bir paylaşımla teşekkür etti. Şeker, yoğun tebrik mesajlarına toplu bir cevap vererek: "Güzel dilek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Toplu cevap vereyim yetişebildiğime döndüm ama çok yorgunum iyi ki varsınız. Biraz uyuyacağım" notunu düştü.

Minik İlis'in aileye katılmasıyla Balaban ve Şeker çiftinin mutluluğu perçinlenirken, sosyal medyadan gelen tebrik mesajları da hız kesmeden devam ediyor.