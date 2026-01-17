Survivor macerası 17 gün süren Dilan Çıtak'tan elenme sonrası ilk paylaşım

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyenlerle buluştu. Tansiyonun hiç düşmediği Survivor 2026'da şu ana kadar ünlüler takımından Keremcem ve Selen Görgüzel elenmişti.

SON OLARAK DİLAN ÇITAK ELENDİ

Survivor'da yeni haftanın eleme potasına giren isimler sırasıyla; Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz oldu. 15 Ocak tarihli Survivor'da Seren Ay Çetin ve Dilan Çıtak mücadelesini kaybeden şarkıcı Dilan Çıtak, Survivor 2026'da elenen en son isim oldu.

ELENME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Dominik'te Survivor macerası sadece 17 gün süren Dilan Çıtak, elendikten sonra ilk paylaşımını yaptı.

''AİLEME DÖNÜYORUM''

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan ünlü isim; ''İyi ki Survivor'a evet dediğim bir gün yaşıyorum... Tüm izleyenlere herkese çok teşekkür ederim. Güzel kalplerinizden öperim. Acun medya ekibi iyi ki varsınız ve cansınız iyi ki sizleri tanımışım... 15 Ocak 2026.. Ve güzel adam Acun Ilıcalı... Kocaman bir iyi ki.. İyi ki sizi tanımışım... Her şey için çok ama çok teşekkürler. Aileme dönüyorum'' ifadelerini kullandı.

''MESAJLARINIZI TEK TEK OKUYORUM''

Çıtak, ikinci paylaşımına ise; ''Dünden beri yüzümde bu şekilde bir gülümseme. Sırıtık sırıtık geziyorum. Bütün güzel yorumlarınızı mesajlarınızı tek tek okuyorum. Kalbinizdeki yerim o kadar kıymetli ki benim için... Desteğiniz ve güzel dilekleriniz için minnettarım. İyi ki Survivor'da kavuşmuşuz. Bundan sonra daha nice kavuşmalara'' notunu düştü.