Survivor Murat Ceylan ve sevgilisinden Dominik pozları
Survivor 2026 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan ünlü sunucu Murat Ceylan’a, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler eşlik ediyor. Ünlü çift, yarışmanın çekildiği Dominik'ten yeni karelerini paylaştı.
Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
36 yaşındaki Ceylan'ın kız arkadaşı Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu, sevgilisini yalnız bırakmamak için Dominik Cumhuriyeti'ne uçtu.
Ceylan, Survivor yarışmasının çekimlerinin yapıldığı adadan kız arkadaşıyla aşk dolu pozunu Instagram hesabından kalp emojisi ile yayınladı.