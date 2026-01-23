Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Survivor 2026, yeni sezonun getirdiği büyük heyecan ve yenilenen formatıyla ekran yolculuğunu sürdürürken, yayın takvimindeki dinamik değişiklikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler arama motorunda "Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8’in efsane yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler heyecanla takip ediliyor. Ancak izleyiciler bugün ekranları açtıklarında yarışmanın olmadığını gördü.
TV8 yayın akışına göre, bu akşam Survivor 2026 yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Survivor cuma günü haricinde haftanın altı günü ekranda yer alıyor. Survivor; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri ekranda.
Cuma akşamı kuşağında, sevilen yarışma O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izleyiciyle buluşuyor. Survivor hayranları için beklenen yeni bölüm ise 24 Ocak 2026 Cumartesi günü yayınlanacak.
Yeni Bölümde Sizi Ne Bekliyor?
24 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde, Acil Durum Konseyi toplanıyor! Acun Ilıcalı'nın fragmandaki "İki yeni eski yarışmacı Survivor'a dahil oluyor" sözleri, adadaki dengelerin nasıl sarsılacağına dair büyük merak uyandırdı.