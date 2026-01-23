Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 yayın akışına göre, bu akşam Survivor 2026 yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Survivor cuma günü haricinde haftanın altı günü ekranda yer alıyor. Survivor; Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri ekranda.