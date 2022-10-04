Survivor Nisa Bölükbaşı'dan yarışmanın 'en'leri ve Ogeday yorumu

Nisa Bölükbaşı, Formsanté dergisinin Eylül sayısında merak edilen soruları yanıtlamıştı. Bölükbaşı'nın Deran Çetinsaraç'ın bazı sorularına yanıtları şöyle olmuştu...

Seni en çok hangi yarış zorluyordu?

Beni en çok zorlayan yarış, kendimi savunabilme mücadelem oldu. Yarışmacılarla olan iletişim, tüm parkurlardan daha zordu…

Kaç kilo gittin, kaç kilo verdin ve kaç kiloyla geri döndün?

Kilo burada sadece bir rakam; her vücudun farklı bir durumu var. Biri 55 kg dediğinde tombul duruyor, diğeri anoreksiya gibi duruyor. Açıkçası kilomun detaylarını bilmiyorum.

Yarışmanın en’lerini sorsam;

En atletik: Çok fazla atlet vardı, onlardan herhangi biri olabilir.

En becerikli: Atış konusunda Nagihan ve Ayşe.

En doğayla dost: Hikmet Ağabey, orada kendine bir yaşam alanı yaptı.

Bugüne kadar hangi sporları yaptın?

Çocukluğumda yüzme ile başladım sonra tenis, kayak, snowboard, voleybol… Çok fazla spor yaptım ve yaptığım her sporu sonuna kadar getirdim. Aslında hemen hemen istediğim tüm sporları denedim.

Adada sevdiğin adam da vardı; hem birliktesiniz hem ayrı. Nasıl yürüttünüz?



Biz yarışma belli olmadan bir ilişkiye başladık. All Star belli olunca bir anlaşma yaptık. Biz birey olarak buradayız ve bu ilişki üstünden yürümeyelim ama sorulursa inkar da etmeyeceğiz dedik. Sevgili misiniz? sorusunu hiç inkar etmedik. Ogeday 2017 şampiyonu ve prime ihtiyacı yok. Ben kendi senemde çok büyük bir kitleyi arkama aldım. O yüzden ilişki üstünden gündeme gelmeye ihtiyaç duymadık. Gerçekten iyi ki böyle oldu. Tekrar gitsek, kaybedeceğimizi bilsek bile hiçbir şeyi değiştirmezdik. Bir daha Survivor’a gitsem, ki gideceğimi zannetmiyorum zirvede bıraktım, her şeyi yine olduğu gibi yaşardım.

Röportajın tamamı için tıklayın: https://www.formsante.com.tr/nisa-bolukbasi-yarismacilarla-olan-iletisim-tum-parkurlardan-daha-zordu/

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