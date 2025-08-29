Survivor sunucusu Murat Ceylan kaza geçirdi! İlk açıklama
Survivor'ın ünlü sunucusu Murat Ceylan, trafik kazası geçirdi. Ceylan, kazanın ardından sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü sunucu ve Survivor yarışmasının sevilen ismi Murat Ceylan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu.
Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ceylan, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek takipçilerini rahatlattı.
"ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA"
Ceylan, kazanın detaylarına ilişkin net bir bilgi paylaşmazken, “İyiyim, merak etmeyin. Küçük bir kaza geçirdim, şu an her şey yolunda” ifadeleriyle hayranlarına seslendi.