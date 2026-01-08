Survivor sunucusu Murat Ceylan ve sevgilisi Dominik'te!

Survivor 2026 sezonu Dominik’te tüm hızıyla devam ederken, sunucu Murat Ceylan ve oyuncu Sude Zülal Güler cephesinden gelen romantik hamleler sosyal medyada ilgi gördü. Gizem Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Sude Zülal Güler ile yeni bir sayfa açan ve ilk kez Etiler'de el ele görüntülenen çift, bu kez aşklarını binlerce kilometre öteden, yarışma setinden ilan etti.

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden ilk sürpriz hamle Murat Ceylan'dan geldi. Ünlü sunucu, Dominik'in egzotik atmosferinde kız arkadaşının karesini kendi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Bu paylaşımın hemen ardından güzel oyuncu Sude Zülal Güler de birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunarak aşklarını resmileştirmiş oldu.

Survivor’ın yoğun çekim temposu arasında gerçekleşen bu sürpriz buluşma, Sude Zülal Güler'in sevgilisine destek olmak için adaya gittiğini gösteriyor. Hem Murat Ceylan’ın sunuculuktaki istikrarı hem de Sude Zülal Güler’in başarılı oyunculuk kariyeri, bu birlikteliği magazin dünyasının en çok takip edilen konularından biri haline getirmeye devam ediyor.