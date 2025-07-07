Survivor Yağmur Banda ve Efecan Dienza eğlenirken görüntülendi! Eski eşinden imalı paylaşım geldi
Son günlerde magazin dünyası, sürpriz bir aşk iddiasıyla çalkalanıyordu. Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk skandalının duyulmasının ardından iddiaları yalanlayan ikili, yurt dışında eğlenirken görüntülendi. Efecan Dianzenza'nın eski eşi Duygu Çavdar'dan imalı paylaşım gecikmedi.
Survivor All Star 2025'e yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddiası gündemden düşmüyor. Magazin basınında konuşulan iddialara göre, Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında bir yakınlaşma olmuştu. İkilinin Antalya'da beraber görüldüğü diğer iddialar arasındaki yerini almıştı.
Duygu Dianzenza, Instagram'dan şu mesajı yayımlamıştı:
''Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın''
Yağmur Banda, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapmıştı. İşte, Banda'nın o paylaşımı:
''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.''