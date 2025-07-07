Survivor Yağmur Banda ve Efecan Dienza eğlenirken görüntülendi! Eski eşinden imalı paylaşım geldi

Yağmur Banda, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapmıştı. İşte, Banda'nın o paylaşımı:

''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.''