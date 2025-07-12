Survivor yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel tatilde buluştu
Survivor 2025'te Adem Kılıççı ile büyük finale kalarak ikincilikle tamamlayan Batuhan Karacakaya, yoğun geçen maratonun ardından soluğu tatilde aldı. Yanında kardeşi ve kız arkadaşı olan Karacakaya'ya, Survivor'dan yakın arkadaşı Ayşe Yüksel de eşlik etti.
Ocak ayında başlayan Survivor 2025 macerası, 13 Hazran Cuma günü
yapılan canlı finalle sona erdi. Kıyasıya mücadelenn yaşandığı gecede, şampiyonluğu Adem Kılıççı kazandı ve Batuhan Karacakaya ikinci oldu.
Yarışma sonrası paylaşımlarıyla dikkat çeken Karacakaya, soluğu tatilde aldı.
SURVİVOR AYŞE VE BATUHAN TATİLDE BULUŞTU
Sevgilisi Sinem Akar ve Melisa Karacakaya ile tatile çıkan Karacakaya
o anları Instagram'dan paylaştı. Karacakaya ailesine Ayşe Yüksel ve
sevgilsi Sercan Saray da eşlik etti.