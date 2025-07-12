Survivor yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel tatilde buluştu

Ocak ayında başlayan Survivor 2025 macerası, 13 Hazran Cuma günü

yapılan canlı finalle sona erdi. Kıyasıya mücadelenn yaşandığı gecede, şampiyonluğu Adem Kılıççı kazandı ve Batuhan Karacakaya ikinci oldu.

Yarışma sonrası paylaşımlarıyla dikkat çeken Karacakaya, soluğu tatilde aldı.

SURVİVOR AYŞE VE BATUHAN TATİLDE BULUŞTU

Sevgilisi Sinem Akar ve Melisa Karacakaya ile tatile çıkan Karacakaya

o anları Instagram'dan paylaştı. Karacakaya ailesine Ayşe Yüksel ve

sevgilsi Sercan Saray da eşlik etti.