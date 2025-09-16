Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel Maldivler'de evlilik teklifi aldı
Son dönemde verdiği kilolarla ve fit görünümüyle dikkat çeken Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi. Yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran Yüksel, evliliğe giden yolda ilk adımı attığını duyurdu.
Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan ve en sevilen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, hayatının en romantik anlarından birini yaşadı. Yarışmada gösterdiği mücadeleci ruhla Türkiye'nin gönlüne taht kuran ve sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, şimdilerde adından aşk hayatıyla söz ettiriyor.
Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan zorlu Survivor serüveninden sonra sosyal medyada daha aktif bir hale gelen Yüksel, hayranlarıyla hem günlük yaşamını hem de geçirdiği fiziksel değişimi paylaştı. Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren genç yarışmacı, fit görünümüyle dikkat çekiyordu. Ancak takipçilerini asıl heyecanlandıran haber, bu kez spor salonundan değil, tropik bir cennetten geldi.
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sercan Saray ile Maldivler'de romantik bir tatile çıkan Ayşe Yüksel, hayatının dönüm noktası olacak bir sürprizle karşılaştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attığı anlar ölümsüzleşti. Maldivler'in büyüleyici atmosferinde gelen evlilik teklifine, Ayşe Yüksel'in cevabı "Evet" oldu.
Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, yüzüğün takılı olduğu elinin fotoğrafını yayımlayarak altına kısaca "Evet dedim" notunu düştü.