Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım"

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Survivor yarışmasından elendikten sonra bile açıklamalarıyla gündem olan Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu ve evlilik haberi verdi.
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Yakın arkadaşı Tuğba Özay’ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tektaşı bekliyorum dedi.
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Düğünün Monako’da gerçekleşeceğini söyleyen Karadere Evleneceği kişinin ismini sır gibi saklayarak, nazar değmesinden korktuğunu belirtti.
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Nagihan Karadere, Survivor Allstar yarışmasında yaşadığı sakatlık ve ameliyat süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı. Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamayan Karadere, hastanede yaşadığı bir anıyı paylaştı.