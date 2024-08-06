Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım"

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, katıldığı bir programda ikinci kez evleneceğini duyurdu.

1 / 5
Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım" - Resim : 1

Survivor yarışmasından elendikten sonra bile açıklamalarıyla gündem olan Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu ve evlilik haberi verdi.

2 / 5
Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım" - Resim : 2

Yakın arkadaşı Tuğba Özay’ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tektaşı bekliyorum dedi.

3 / 5
Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım" - Resim : 3

Düğünün Monako’da gerçekleşeceğini söyleyen Karadere Evleneceği kişinin ismini sır gibi saklayarak, nazar değmesinden korktuğunu belirtti.

4 / 5
Survivor yarışmacısı Nagihan evleniyor: "Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım" - Resim : 4

Nagihan Karadere, Survivor Allstar yarışmasında yaşadığı sakatlık ve ameliyat süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı. Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamayan Karadere, hastanede yaşadığı bir anıyı paylaştı.