Survivor yarışmacısı Nefise Karatay'dan ilişki itirafı: Rezil oldum, çok pişmanım

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler kadrosuna yedeklerden dahil olan 2023 şampiyonu Nefise Karatay, son günlerde yarışmada özel hayatıyla gündemde. Kırmızı takımın kazandığı iletişim ödülü sonrası sevgilisinden gelen mektup, başarılı yarışmacıda hayal kırıklığı yarattı. Acun Ilıcalı ile birebir görüşen Karatay, bu durum hakkındaki düşüncelerini samimiyetle paylaştı.





“MEKTUBU YOLLAMASA DAHA İYİ OLURDU”



Karatay, Survivor 2026’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde (8. Hafta 5. Bölüm) sevgilisinden gelen mektubun içeriğini ve üslubunu yetersiz bulduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

Ne doğum günüm kutlanmış ne aşkım denmiş ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna SS yazılmış. Hiç kimse buna anlam veremedi. Yani bir arkadaşıyla konuşuyor gibi bir yazı yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok. Kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım.





"BENİM İÇİN BİTTİ"



Mektubun ardından ilişkisini sonlandırma kararı alan Karatay, aldatıldığını düşündüğünü belirterek konuşmasına şöyle devam etmişti:

Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti. Bu 5-6 kişiyle flörtleşiyor, ben açık açık konuşayım; aldatıyor yani. Belli etmemek için bir önceki ismi kullanmış. Bu adam beni aldatıyor.



ACUN ILICALI İLE BİREBİR SOHBET: "ÇOK PİŞMANIM"



17 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde, kazanılan dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı’nın sorularını yanıtlayan Nefise Karatay, sürece dair pişmanlığını dile getirdi:

İçimden gelenleri söyledim. Hala arkasındayım. Bitmiştir. Survivor'a erkek arkadaşım olup geldiğim için de çok pişmanım. Keşke olmasaydı, keşke bitirseydim de öyle gelseydim. Ben bitirmek istedim o bitirmedi zaten. Yoksa şu an bitmişti. O yüzden buraya gelip kafamı ağrıttığım için pişmanım. Arkadaşlarıma da rezil oldum yazdığı mesajdan dolayı. Moralimiz de bozdu. Kötü bir anı olarak kaldı bende. Çıkınca birkaç şeyi sormak istiyorum beni her yerden engellemediyse.





