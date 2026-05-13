Survivor Yunanistan'da tekne kazası yaşayan yarışmacı Stavros Floros hakkında yeni gelişme

Survivor Yunanistan çekimlerinin sürdüğü Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan talihsiz kaza gündeme oturdu.

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, çekim saatleri dışında denizde bulunduğu sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ZIPKINLA BALIK AVLIYORDU

Yunan basınında yer alan haberlere göre olay, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi.

Zıpkınla balık avladığı belirtilen Floros’a çarpan teknenin ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve yarışmacının ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Kazanın ardından gelen son bilgilerde Stavros Floros’un bir bacağının ampute edildiği öğrenildi. Yarışmacının babası da Yunan televizyonuna bağlanarak oğlunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba Floros, oğlunun diğer ayağında da ciddi hasar oluştuğunu ve aşırı kan kaybettiğini söyledi.

Survivor yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada ise Floros’un hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yaşanan kazanın ardından yarışmanın yayın akışının da durdurulduğu iddia edildi.