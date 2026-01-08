Survivor macerası bir hafta süren Selen Görgüzel evine döndü!

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmacısı şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 1 hafta önce yarışmada yerini almıştı.

Büyük bir heyecanla adaya giden Görgüzel, Survivor'da sadece bir hafta geçirerek elendi ve ardından Türkiye'ye geri döndü.

KADER KONSEYİ SONUCUNDA YARIŞMAYA VEDA

Survivor’ın bu sezonki yeni formatında yer alan 'kader konseyi' sonucunda yarışmaya veda eden ilk isim, oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Ünlü isim, adadan ayrılırken duygulanmıştı.

MUTLULUKTAN YERLERİ ÖPTÜ

Ünlüler takımından Selen Görgüzel, sezonun ilk elenen ismi oldu. Şampiyonluk hedefiyle gittiği adadan dönen Görgüzel, evine kavuştuğu an mutluluktan yerleri öptü.

Daha önce Survivor adasından sonra Miami’ye gideceğini söyleyen Görgüzel’in, doğrudan evine döndüğü tahmin ediliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Selen Görgüzel (@selengorguzelofficial)'in paylaştığı bir gönderi

"AYIPSIZ OLSUN AYRILIK"

Elenmesinin ardından ise sosyal medya hesabında bir teşekkür videosu paylaşmış ve altına da şu sözleri yazmıştı: Survivor ‘dan erken ama geç kalınmış tecrübeler, kendime dair yeni farkındalıklar ve yeni şarkım AYIPSIZ OLSUN AYRILIK’la dönüyorum…Teşekkürler.