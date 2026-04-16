Survivor'dan elenen Gözde Bozkurt'tan veda sonrası dikkat çeken mesaj
Survivor 2026’ya veda eden Gözde Bozkurt, adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yarışma sürecine ve rakiplerine dair imalı ifadeler kullanan Bozkurt’un açıklamaları kısa sürede ilgi gördü. İşte detaylar...
Survivor 2026’da birleşme partisinin ardından gerçekleşen ilk kadın eleme haftası, adaya veda eden ismi belirledi. Eleme potasındaki zorlu mücadelelerin ardından halk oylamasına kalan Gözde Bozkurt, yarışma macerasını noktaladı. Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Gözde Bozkurt hem yaşadığı süreci değerlendirdi hem de rakiplerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
ELEME SÜRECİ VE DÜELLO SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta Survivor’da kadınlar potası Lina, Gözde, Sude ve Seda’nın adaylığıyla şekillendi. Yarışmanın güncel formatı gereği, performans verileri en yüksek olan yarışmacılar ile en düşük olanlar düelloda karşı karşıya geldi. Yapılan eşleşmeler sonucunda Sude ve Lina düellosundan Sude galip ayrılırken, Gözde ve Seda karşılaşmasında kazanan taraf Seda oldu. Düelloları kaybeden Lina ve Gözde için nihai kararı seyirci verdi; yapılan SMS oylaması sonucunda Gözde Bozkurt Survivor 2026 hayallerine veda etti.
GÖZDE BOZKURT'TAN VEDA MESAJI
Gönüllüler takımında mücadele eden Gözde Bozkurt, elenmesinin ardından Instagram hesabı üzerinden takipçilerine seslendi. Adada geçirdiği süreyi bir kişisel keşif süreci olarak tanımlayan Bozkurt, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu yolculuk benim için sadece bir yarış değildi... Kendimi tanıdığım, sınırlarımı gördüğüm bir hikayeydi. Bazen yoruldum... Bazen kırıldım... Ama ne yaşanırsa yaşansın, nasıl görünürsem görüneyim... Kendi hayallerimin peşinden yürüdüğüm için asla pişman değilim."
"ÜZERİME GELİNDİ... HAKSIZLIKLAR YAŞANDI"
Paylaşımında isim vermeden ada yaşantısındaki rekabet koşullarına ve uğradığını düşündüğü haksızlıklara değinen Bozkurt, tüm baskılara rağmen duruşundan ödün vermediğini vurguladı: "Sadece bazıları kazanmak için her yolu mübah gördü... Üzerime gelindi...Haksızlıklar yaşandı... Belki de kendimi bazı noktalarda iyi ifade edemediğimden yararlanıldı... Ama ben sadece kendimi değil ailemi de temsil ettiğimi unutmadan saygı ve nezaketimden ödün vermeden ilerledim bu yolda."