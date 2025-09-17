Sydney Sweeney'e Bollywood'da oynaması için 60 milyon dolarlık teklif

Sydney Sweeney, şimdiye kadar yapılmış en pahalı Hint filmi teklifini aldı. 28 yaşındaki Hollywood yıldızının, bu teklif üzerine Bollywood'a geçiş yapabileceği konuşuluyor.

60 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Bir yapım şirketinin, en pahalı Bollywood filmlerinden birinde rol alması için ABD'li oyuncuya 60 milyon dolarlık bir anlaşma teklif ettiği öğrenildi. Teklifin, 47 milyon dolarlık bir ücretin yanı sıra 13 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarından oluştuğu bildirildi.

Sydney Sweeney, 2026 başlarında New York, Paris, Londra ve Dubai gibi yerlerde çekilmesi planlanan filmde, Hintli bir ünlüye aşık olan genç bir ABD'li yıldızı canlandıracak.