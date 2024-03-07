Taburcu olması bekleniyordu... Settar Tanrıöğen üçüncü kez ameliyata alındı
Ocak ayında beyin kanaması geçiren ve iki kez ameliyat olan 61 yaşındaki usta oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirince acil olarak ameliyata alınmıştı. Daha sonra hastaneden durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi verilmişti.
Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, Tanrıöğen'in tedavisinin devam edeceği, hatta hafıza problemleri yaşadığı, bazı şeyleri unuttuğu açıklanmıştı. Ve Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Bey' karakteri için ünlü oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.
ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYATA ALINDI
Ancak ünlü oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve iki kez ameliyat edilen usta oyuncu, dün üçüncü kez ameliyata alındı.
BAŞ AĞRILARINDA ARTIŞ OLDU
Baş ağrıları artan Tanrıöğen'in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesi gerektiğine karar verildi.
Ameliyat sonrası Tanrıöğen'in sağlık durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.