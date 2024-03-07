Taburcu olması bekleniyordu... Settar Tanrıöğen üçüncü kez ameliyata alındı

Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, Tanrıöğen'in tedavisinin devam edeceği, hatta hafıza problemleri yaşadığı, bazı şeyleri unuttuğu açıklanmıştı. Ve Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Bey' karakteri için ünlü oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.