Takipçisinin uyarısıyla fark etti: Az kalsın evi yakıyordu!

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konser dışında boş kalan vakitlerini sosyal medyasından canlı yayın açarak geçiriyor. Ünlü şarkıcı son canlı yayınında bir ev kazası atlattı.

"OCAK AÇIKMIŞ, AZ KALSIN EVİ YAKACAKTIK"

Ortaç, canlı yayın esnasında takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark etti. Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.

CANLI YAYINDA ÇEKTİĞİ AĞRIYI BÖYLE ANLATTI

Çektiği diş ağrısı yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, duyduğu ağrıyı şöyle anlatmıştı:

Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala. İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı.



